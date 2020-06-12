13 يونيو 2020

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مصرع قيادي سوري من “جبهة النصرة” في غارة لسلاح الجو الليبي غربي “سرت”

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فى :أخبار تركيا, اختارنا لكم, العالم العربي, مختارات عربية
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مصرع قيادي سوري من “جبهة النصرة” في غارة لسلاح الجو الليبي غربي “سرت”
nesemet

سرت (زمان التركية) – أكدت وسائل إعلام ليبية مقتل القيادي السوري سامر الأطرش، المكنى بـ”أبو يعرب الأثري”، مع عدد من رفاقة التابعين لتركيا والسراج فى ليبيا، وذلك إثر غارة جوية غرب مدينة سرت.

قالت قناة “الحدث” الليبية المقربة من الجيش الوطني الليبي: إن الإرهابي أبو يعرب كان يقيم في مدينة إدلب التي استقر فيها بعد هزيمة التنظيمات الموالية لتركيا في مدينة حلب على يد الجيش السوري والقوات الرديفة.

وولد “أبو يعرب” في حلب آواخر الثمانينيات، قبل أن يُقتل في غرب سرت يوم 9 يونيو الجارى، حيث ُنقل جثمانه إلى مدينة مصراتة.

ويعتبر “أبويعرب” واحدًا من أشهر المقاتلين السوريين التابعين لأنقرة فى ليبيا، حيث تم رصد تعليق له على منشور لشركة تبيع الهواتف المحمولة في طرابلس، وكان يستفسر عما إذا كان لديهم خدمة توصيل هاتف جديد إلى طريق المطار، المكان الذى كان يتمركز فيه مع مجموعته.

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