“واتساب” يعمل على إتاحة ميزة رائعة لمستخدميه

تعمل واتساب حالياً على إطلاق تحديث يسمح لمستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، بمراسلة الأصدقاء والعائلة من أجهزة متعددة.

وبحسب التكهنات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة حول موعد إتاحة هذا التحديث الحيوي، تشير أحدث التقارير من WABetainfo إلى أن الميزة قد تصبح متاحة في الأشهر القليلة القادمة.

وبحسب “روسيا اليوم” فإن الفريق، الذي لديه سجل حافل في الحصول على كل ما يخص تطبيق الدردشة، نشر رسالة تنص على إجراء اختبارات متعددة للأجهزة في الوقت الحالي.

وفي تغريدة على “تويتر”، قال WABetainfo : “من الآن فصاعدا، تجري واتساب داخليا بعض الاختبارات المهمة لميزة الأجهزة المتعددة. لكنها ليست متاحة بعد ولا يوجد تاريخ إصدار، قد يكون خلال الشهرين المقبلين أو 4 أو 6 أشهر. ولكن من الإيجابي حقا أنهم بدأوا في اختبارها بشكل عام”.

ويعد خيار استخدام التطبيق على أجهزة مختلفة، أمر طال انتظاره ويرغب به الكثيرون منذ سنوات.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تتيح الميزة الجديدة استخدام واتساب بسلاسة من هاتف إلى آخر، أو من هاتف إلى جهاز لوحي. ويمكن أن تسمح للمستخدمين أيضا بالتبديل على الفور بين أجهزة iOS و”أندرويد”.