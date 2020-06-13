إصابات كورونا في تركيا تتخطى 1000 حالة مجددًا

أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا زيادة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، لتعاود تجاوز 1000 إصابة يوميًا.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 175 ألفًا و218، بعد تسجيل 1195 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 4778 حالة، بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وحتى الأسبوع الماضي لم يصل رقم الإصابات اليومي بفيروس في تركيا 1000 حالة منذ حوالي شهر.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 149 ألفًا و102 حالة، بعد تسجيل 1242 حالة تعافي جديدة، مشيرًا أن أعداد المصابين في غرف الرعاية المركزة بلغت 664 حالة، وبلغت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي بلغت 282 حالة.

وكشف ارتفاع إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة إلى مليونين و541 ألفًا و903 تحليلًا، بعد تسجيل 41 ألفًا و13 تحليلًا طبيًا لحالات مشتبه في إصابتها.

وعبر عدد من المراقبين عن خشيتهم من موجة ثانية للوباء، بعدما قللت الحكومة منذ مطلع هذا الشهر الإجراءات الاحترازية التي اتخذت قبل أكثر من شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، وسيظهر نتيجة ذلك بعد منتصف هذا الشهر.

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