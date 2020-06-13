مؤشر السلام العالمي 2020: تركيا ضمن أقل الدول سلامًا في أوروبا

بروكسل (زمان التركية)ــنشر معهد الاقتصاد والسلام آخر إحصائيات لمؤشر السلام العالمي 2020 والذي يقيس مستويات السلام في 163 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن تقييم الدول يتم من خلال 23 بندًا تحت ثلاثة محاور رئيسة هي “الصدامات الداخلية والخارجية” و”العسكرة” و”الأمن المجتمعي”.

المعهد أوضح في تقريره أنه بالرغم من أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن مؤشر السلام حول العالم لعام 2020 تراجع بنحو 0.34% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أنه التراجع التاسع خلال 12 عامًا الأخيرة.

التقرير أوضح أنه قد تم تسجيل تحسن في 81 دولة على مدار العام الماضي، وأن مؤشر السلام في 80 دولة أخرى ازداد سوءًا خلال الفترة نفسها.

كما أشار التقرير إلى أن أيسلندا مستمرة على رأس قائمة الدول الأكثر سلامًا منذ عام 2008، وبعدها نيوزلندا، ثم النمسا، وبرتغال، والدنمارك.

أما الدول الأقل سلامًا، فكانت أفغانستان، ومن بعدها سوريا، ثم العراق، ثم جنوب السودان، ثم اليمن.

بينما جاءت تركيا في المركز 150 بين 163 دولة، واقعة بين كوريا الشمالية وفنزويلا، لتكون بذلك ضمن أسوأ الدول من حيث مؤشر السلام بين الدول الأوروبية.

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