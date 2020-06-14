الوفد الروسي يلغي زيارته إلى تركيا!

أنقرة (زمان التركية)ــ ألغى الوفد الروسي برئاسة وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، زيارته التي كان مزمعا إجراؤها اليوم الأحد إلى تركيا.

واكتفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالاتصال هاتفيا اليوم بنظيره التركي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أنّ الوزيرين اتفقا على مواصلة المحادثات والمشاورات بين البلدين خلال الأيام القادمة، عن طريق نائبيهما، وإجراء اللقاء الوزاري في تاريخ لاحق.

وكان من المقرر أن تستقبل مدينة إسطنبول اليوم الأحد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في زيارتين منفصلتين.

وكان الرئيس رجب أردوغان أجرى الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ليبيا التي يدعم فيها حكومة الوفاق الوطني.

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