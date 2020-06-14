تقرير بريطاني: الحيوانات الأليفة ربما تنقل كورونا!

لندن (زمان التركية) – حذر تقرير بريطاني من أن الحيوانات الأليفة المنزلية قد تحمل فيروس كورونا المستجد على فرائها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتقال المرض من شخص لآخر، بطريقة غير متوقعة.

وحذر التقرير المنشور بصحيفة “ديلي ميل” من أن الفيروس يمكن أن يعيش على فراء الحيوانات الأليفة، وهو الأمر الذي يدل على احتمالية انتقال الفيروس إلى أفراد الأسرة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان ومرض السكري.

وقال التقرير الذي أعده أبرز الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة: “الاتصال الوثيق، مثل الاحتضان والسماح للحيوانات بمشاركة الطعام يمكن أن يسمح بنقل الفيروس للناس. بمعنى أنه إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاباً بكورونا، فمن الممكن للحيوان الأليف أن ينقله إلى فرد آخر من العائلة”.

لفت البروفسور جيمس وود، رئيس الطب البيطري في جامعة كامبريدج إلى أن المخاطر المرتبطة بالحيوانات كانت منخفضة، مذكرا بأن عدد الحيوانات الأليفة التي تم اكتشاف أنها مريضة أو مصابة -كورونا- لا تزال قليلة، ولكن يمكن للكلاب والقطط الأليفة التقاط الفيروس من الناس ونقله للآخرين.

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