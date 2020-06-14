روسيا وإيران تبعثا بوزيري خارجيتهما إلى تركيا

(زمان التركية)ــ تستقبل مدينة إسطنبول اليوم الأحد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في زيارتين منفصلتين.

وسيلتقي ظريف بنظيره التركي في إسطنبول في زيارة على ما يبدو للنقاش حول الوضع في إدلب السورية، ولمدة يومين وفق ما أعلنت السفارة الإيرانية في إسطنبول.

اليوم أيضا يلتقي وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو، نظيريهما في إسطنبول حاملان معهما الملفين الليبي والسوري للنقاش حول الخلافات في وجهات النظر.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مقتضب، إنه “يبدأ الأحد وفد أمني وعسكري من روسيا بزيارة لتركيا، يضم وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو”.

وكان الرئيس رجب أردوغان أجرى الأسبوع الماضي اتصالات هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ليبيا التي يدعم فيها حكومة الوفاق الوطني.

يذكر أن زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تأتي بعد زيارته إلى روسيا.