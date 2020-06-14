كورونا يصيب 15 من العاملين بمستشفى في تركيا

أنقرة (زمان التركية) أصيب 15 من العاملين بمستشفى فى تركيا، بفيروس كورونا، مع تسجيل ارتفاع عام بأعداد المصابين بالمرض، ومخاوف من موجة ثانية للفيروس.

وقالت فيجان بهليفان، الرئيس المشارك لصندوق المتقاعدين والعاملين بالصحة والخدمة الإجتماعية بفرع مانيسا، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد إرتفع في المدينة بعد تخفيف الاجراءات التي كانت مفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى إصابة 15 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في منطقة تورجوتلو بالمحافظة، حسبما جاء فى وكالة mezopotamya التركية.

وذكرت فيجان بهليفان، الرئيس المشارك لصندوق المتقاعدين والعاملين بالصحة والخدمة الإجتماعية بفرع مانيسا، أن عدد طلبات إجراء تحليل فيروس كورونا فى مستشفيات مركز أفندى، وأكهيسار وتورجوتلو الحكومى قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. مشيرة إلى أن هذه الزيادة فى حالات الإصابة قد تسببت فى إصابة 15 من العاملين فى مجال الرعاية الصحية في مستشفى تورجوتلو الحكومي.

وأضافت بهليفان أن العاملين فى القطاع الصحى قد أنهكوا جسدياً ومعنوياً خلال فترة مكافحتهم لوباء فيروس كورونا، مؤكدة أن وجود موجة إنتشار أخرى للوباء سوف ينهكهم تماماً.

وكانت تركيا، سجلت أمس الأحد، ارتفاعا حادا لحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد التي وصلت إلى 1459 حالة، بعد أن كانت الإصابات في الأسابيع الماضية أقل من 100‪0حالة.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1459 ليصل إلى 176677 حالة.

وتشهد تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة لعدد المصابين الجدد بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تجاوز نقطة 1000 حالة لليوم الثاني على التوالي بعد أن كان دون هذا المستوى على مدار نحو أسبوعين، ويقول مراقبون إن هناك احتمال ظهور موجة ثانية لانتشار الوباء بعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا مطلع هذا الشهر.

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