إصابات كورونا في تركيا ترتفع لليوم الثالث وتقضي على أمل عودة السياحة

أنقرة (زمان التركية)- ارتفعت إصابات فيروس كورونا في تركيا لليوم الثالث على التوالي بشكل ملفت، في ظل مخاوف من موجة ثانية لانتشار الوباء.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قال إن إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 178 ألفًا و239 حالة، بعد تسجيل 1562 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 4807 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

ومنذ 3 أيام تجاوزت الإصابات في تركيا 100‪0 حالة بعد أن ظلت أقل من ذلك لأسابيع.

وأشار كوجا إلى أن أعداد المتعافين ارتفع إلى 151 ألفًا و417 حالة، بعد تسجيل 1330 حالة تعافي جديدة، لافتًا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة بلغت 717 مصابًا، بينما بلغت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي 290 حالة.

وكشف أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وصلت مليونين و632 ألفًا و171 حالة، بعد إجراء 45 ألفًا و176 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه بإصابتها او اختلاطها خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق عبر عدد من المراقبين عن خشيتهم من موجة ثانية للوباء، بعدما قللت الحكومة منذ مطلع هذا الشهر الإجراءات الاحترازية التي اتخذت قبل أكثر من شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، وسيظهر نتيجة ذلك بعد منتصف هذا الشهر.

وكانت تركيأ تأمل إعادة فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوربي وخاصة ألمانيا، لاستقبال السياح، إلا أن ارتفاع الإصابات مجددا لا يبشر بإمكانية تحقق ذلك في وقت قريب.