البرلمان الليبي: تركيا تريد تحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية

طرابلس (زمان التركية) – وجه البرلمان الليبي في شرق ليبيا، اتهامات مباشرة وصريحة للحكومة التركية بأنها تسعب إلى تحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية، مؤكدًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف التدخلات التركية في البلاد.

بيان البرلمان الليبي حذَّر من أن الوضع الحالي قد تنتج عنه كارثة لن تطال ليبيا وحدها وإنما قد تصل إلى أوروبا أيضًا، وأعرب عن تقديره للموقف الفرنسي من التدخلات التركية في ليبيا.

الحكومة الفرنسية كانت قد هاجمت تركيا في الأيام الأخيرة مؤكدة أن تصرفات وتحركات تركيا في ليبيا استغلالها لعضويتها في حلف الناتو غير مقبولة، وأكد أن فرنسا لن تسمح بذلك، حسب ما ذكر بيان صادر الرئاسة الفرنسية.

الأشهر الأخيرة شهدت تدخل فرنسا في ملف الأزمة الليبية من خلال توجيه انتقادات حادة لتركيا واصفة تصرفاتها بالأطماع الإقليمية، قائلة: “لقد لاحظنا سياسة أكثر عدوانية من تركيا، من خلال نشر سفنًا حربية قبالة السواحل الليبية، فضلًا عن انتهاك الحظر المفروض على التسليح في ليبيا”، مشددة على أن تصرفات تركيا غير مقبولة وتقوم باستغلال عضويتها في حلف الناتو.

يشار إلى أن تركيا تقدم دعمًا سياسيًا وعسكريًا ولوجستيًا لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي يترأسها فايز السراج وتسيطر على مناطق في غرب ليبيا، بينما يحاول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس مرة أخرى.

وكانت مصر قد استضافت قمة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح خلال الأسبوع الماضي، دعت خلاله لوقف إطلاق النار في ليبيا وتشكيل مجلس رئاسي وطني يضم ممثلين عن الأقاليم الليبية الثلاثية، إلا أن الدعوة تم رفضها من حكومة الوفاق، كما وصفها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأنها دعوة ولدت ميتة.

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