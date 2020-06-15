الرئيس القبرصي يناقش تجاوزات تركيا مع رئيس المفوضية الأوروبية

نيقوسيا (زمان التركية) – أجرى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس مكالمة هاتفية مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، شدد فيها على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا أكثر صرامة وحسمًا ضد تركيا.

ودعا نيكوس أناستاسياديس إلى ممارسة الضغط على أنقرة لوقف أعمال التنقيب غير المشروعة وغير القانونية في شرق المتوسط وما قد ينتج عنها أحداث تزعزع استقرار المنطقة.

الناطق الرسمي باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، قال في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إن المحادثة الهاتفية تناولت آخر المستجدات والتطورات في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات التركية داخل المياه الإقليمية للجمهورية القبرصية.

كما حذّر الرئيس من عواقب ما تقوم به تركيا من زعزعة الاستقرار في المنطقة، من خلال انتهاكاتها غير القانونية، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات ثنائية مع قادة عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم حول إدانة الانتهاكات والتصرفات غير القانونية التي تقوم بها تركيا، مؤكدًا على ضورة التنسيق في الخطوات المقبلة تجاه تركيا.

يشار إلى أن تركيا قد أرسلت سفينة الحفر “يافوز” إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في أبريل الماضي، ضمن إعلان أنقرة نيتها التنقيب مرة أخرى في تلك المنطقة ومنح تراخيص التنقيب والحفر لعدد من الشركات.

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