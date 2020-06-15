تركيا.. الشرطة تنفذ 53 قرار اعتقال في أنقرة وإسطنبول

أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن التركية 34 من بين 38 شخصا صدر بحقهم قرارات اعتقال، وذلك خلال حملات أمنية متزامنة في 18 منطقة بمدينة إسطنبول، كما شهدت أنقرة صدور قرارات اعتقال بحق 15 آخرين.

وبدأت الشرطة حملة على عناوين محددة في مناطق مختلفة بمدينة إسطنبول وذلك في إطار تحقيقات ضد حركة الخدمة تنفيذا لقرارات صادرة عن نيابة إسطنبول.

وشنت الشرطة حملات متزامنة في مناطق باي أوغلو وعمرانية وغازي عثمان باشا ومالتبه وكاغيت هانه وتوزلا وكارتال وبنديك وشيشلي وبويوك شكمجه وكوتشوك شكمجه وشكماكوي وأسنلار وباشتكاش وكاديكوي وبهشالي أفلار وأسنيورت بمدينة إسطنبول للقبض على 38 شخصا صدر بحقهم قرارات اعتقال.

وفي السياق نفسه أصدرت نيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 15 شخصا يعملون في مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة.

هذا تم اعتقال اعتقال 9 أشخاص من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال واقتيادهم إلى مديرية الأمن.

مع إعلان تركيا عودة الحياة إلى طبيعتها مطلع هذا الشهر، استأنفت أيضا الملاحقات الأمنية، التي انطلقت عقب انقلاب يوليو 2016، بعد توقف قرابة شهرين.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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