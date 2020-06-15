تركيا تشن عملية عسكرية في شمال العراق

أنقرة (زمان التركية) – شن الجيش التركي غارات جوية جديدة ضد معسكرات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الأحد، إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الكردي “بي كا كا” في شمال العراق، تحت اسم “المخلب – النسر”.

الإعلان عن العملية جاء من خلال تغريدة مقتضبة على الحساب الرسمي لوزارة الدفاع التركية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: “انطلاق عملية المخلب-النسر. طائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم”.

العملية العسكرية الجديدة على شمال العراق تشارك فيها عدد من الطائرات الحربية المنطلقة من مدن ديار بكر وملاطيا.

وقالت وزارة الدفاع عن العملية العسكرية الجديدة: “يتم تنفيذ غارات جوية على جحور الإرهاب الموجودة في هاكورك وقنديل وكاراجاك في شمال العراق والتي تستخدمها العناصر الإرهابية، في ضوء حقنا في الدفاع المشروع عن حقوقنا استنادا للقوانين الدولية بغرض تحقيق أمن حدودنا وتحييد عناصر حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى، التي تهدد أمن حدودنا وشعبنا، من خلال عمليات متزايدة يوما بعد يوم لاستهداف مناطقنا وقواعدنا ومخافر الشرطة والهجوم عليها”.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالن، قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “بدأت عملية المخلب – النسر من أجل تحقيق أمن بلدنا وأمان أمتنا. سنجفف منابع الإرهاب التي تهدد أمن بلدنا، أينما كانت. بكل تأكيد سيخسر الإرهاب وداعموه. نصر الله جيشنا”.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك أيضًا، علق على العملية من خلال حسابه على تويتر، قائلًا: “بدأت عملية المخلب – النسر. إن مقاومتنا للإرهاب الذي يعادي بلدنا والإنسانية ومواطنينا مستمرة دون انقطاع”.

ولم يصدر اي تعليق رسمي من العراق حتى الآن، والعام الماضي أدانت وزارة الخارجية العراقية العمليات العسكرية التركية على أراضيها، واعتبرها خرقا لسيادة العراق.

ويأتي الإعلان التركي عن انطلاق العملية العسكرية، في الوقت الذي يشنّ التحالف الحاكم في تركيا حربا خطابية ضد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا يطالب بإغلاقه بدعوى ارتباطه المزعوم بحزب العمال الكردستاني.