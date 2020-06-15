تركيا تعلن نتيجة غاراتها الجوية على شمال العراق

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا أن حصيلة العمليات العسكرية في شمال العراق، كانت تدمير 81 هدفا لحزب العمال الكردستاني، في إطار عملية “المخلب-النسر”.

وقالت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، إن الغارات تركزت على مواقع في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك، يتخذها “الإرهابيون قواعد لهم شمالي العراق”.

وذكرت الدفاع إنه “تم تدمير 81 هدفا، تشمل كهوفا ومخابئ وتحصينات لإرهابيي بي كا ك”، مشيرة إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها في تركيا سالمة عقب تنفيذ مهامها.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد، أطلق الجيش التركي، عملية “المخلب-النسر” العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وانطلقت الطائرات الحربية التركية من مدن ديار بكر وملاطيا.

وقالت وزارة الدفاع: “انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم”.

ووفق وكالة (الأناضول) هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، طياري سلاح الجو بنجاح عملية “المخلب-النسر” العسكرية شمالي العراق.

وعبر جهاز اللاسلكي، قال أكار للطيارين المشاركين في العملية : “لقد تكللت عملية المخلب – النسر بالنجاح بفضل تضحياتكم وبطولاتكم”.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالن، قال في تغريدة امس عبر تويتر: “بدأت عملية المخلب – النسر من أجل تحقيق أمن بلدنا وأمان أمتنا. سنجفف منابع الإرهاب التي تهدد أمن بلدنا، أينما كانت. بكل تأكيد سيخسر الإرهاب وداعموه. نصر الله جيشنا”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من العراق حتى الآن، والعام الماضي أدانت وزارة الخارجية العراقية العمليات العسكرية التركية على أراضيها، واعتبرتها خرقا لسيادة العراق.

ويأتي الإعلان التركي عن انطلاق العملية العسكرية، في الوقت الذي يشنّ التحالف الحاكم في تركيا حربا خطابية ضد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا يطالب بإغلاقه بدعوى ارتباطه المزعوم بحزب العمال الكردستاني.

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