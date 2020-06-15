تركيا.. منع مشجعين لم يحملوا صورة أردوغان من حضور مباراة!

أنقرة (زمان التركية) – شهدت مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديي غلطة سراي، وشوكور ريزا سبور أزمة، حيث منع مجموعة من المشجعين من حضور المباراة بلافتة عليها صورة وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، وعبارات شكر للطواقم الطبية وذلك بحجة أن اللافتة لم تتضمن صورة للرئيس التركي، رجب أردوغان، وهو ما أثار سخط الجماهير.

ورفض العاملون بالاستاد دخول لافتة فخر الدين كوجا التي أعدتها مشجعين يعرفون باسم “الحصن الأخير” وذلك قبيل مباراة كرة القدم التي جمعت بين نادي غلطة سراي ونادي شوكور ريزا سبور.

وزعم المشجعين أن العاملين بالاستاد طالبوهم بإزالة صورة فخر الدين كوجا من اللافتة ووضع صورة لأردوغان.

وحملت اللافتة المشار إليها صورة لفخر الدين كوجا وعبارات “جددتم الروح فينا” في تعبير عن الشكر لعناصر الطواقم الطبية ووزيرهم.

وزعمت مشجعو “الحصن الأخير” أنه لم يتم السماح لهم بإدخال اللافتة.

ونشر حساب “الحصن الأخير” على تويتر تغريدة ذكر خلالها أن وزارة الصحة وفرق الشرطة خاضت معركة كبيرة ضد فيروس كورونا المستجد في تركيا قائلة: “وبدورنا قمنا بإعداد لافتة ضخمة يبلغ حجمها 18 مترا و14 مترا للتعبير عن دعمنا لهم، لكن البعض طالبونا بتغيير اللافتة ورأوا أنه من الأفضل وضع صورة أردوغان عوضا عن صورة فخر الدين كوجا. فريزا مسقط رأس أردوغان”.

أضاف “نقول لهم إننا لسنا لأحد وإننا لو منعنا رفع هذه اللافتة في الاستاد فإننا سنرفعها في ميدان ريزا وسنقدم الرد اللازم في أقرب وقت ممكن. وننتظر تصريح فوري من الأشخاص الذين رفضوا تعليق اللافتة في الاستاد”.

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