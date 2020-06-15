جاويش أوغلو: نرفض العقوبات الأمريكية على إيران

أنقرة (زمان التركية) – جدد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو موقف بلاده الرافض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور تركيا حاليا، ويبدو أن ملف سوريا على رأس أجندته.

كما لفت جاويش أوغلو إلى أنهم يخططون لاستئناف الرحلات الجوية بين تركيا وإيران اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل.

وفي غضون ذلك أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أنه ليس هناك خلفية سياسية أو اقتصادية وراء توقف توريد الغاز الإيراني إلى تركيا.

وشدد عباس موسوي بمؤتمر صحفي اليوم على أن سبب انقطاع تصدير الغاز لتركيا يعود إلى عمل إرهابي تم ارتكابه على الأراضي التركية وعلى الطرف المقابل تعويض الأضرار.

ولفت موسوي إلى أن ثمة متابعات لموضوع استئناف تصدير الغاز لتركيا خلال الزيارة الحالية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لأنقرة.

يذكر أن واشنطن تهتم تركيا بمساعدة طهران في خرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران، عبر بنك خلق الحكومي.

من جانب آخر، علق جاويش أوغلو على عملية “المخلب النسر” ضد عناصر ومعسكرات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق عبر تويتر قائلاً: “تركيا ستكافح الإرهاب داخل أراضيها وخارجها بكل عزم. لقد أنزلنا ضربة موجعة بالمنظمة الإرهابية”، على حد قوله.

هذا وكتبت مواقع عراقية أن العملية التركية ضد مواقع العمال الكردستاني في شمال العراق جاء في أعقاب زيارة سرية لرئيس المخابرات التركي هاكان فيدان إلى العراق.

–