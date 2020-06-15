حارس نادي جلطة سراي التركي يتعرض لإصابة خطيرة

إسطنبول (زمان التركية) – تعرض حارس مرمى الفريق الأول لنادي جلطة سراي التركي، الأوروجواياني فرناندو موسليرا لإصابة خطيرة استدعت دخول سيارة الإسعاف إلى ملعب المباراة ونقله إلى المستشفى.

الإصابة وقعت خلال أحداث الشوط الأول من مباراة نادي جلطة سراي أمام نادي تشايكور ريزا سبور، يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي الممتاز.

الإصابة أدت إلى توقف المباراة لنحو 8 دقائق، حيث يظهر من المعاينة الأولى أنه تعرض لكسر في ساقه اليمنى، الأمر الذي يعني استبعاده من المشارك مع الفريق لفترة طويلة.

من جانبه أظهر نادي جلطة سراي، اليوم الاثنين، دعمه لحارسه الأوروجواياني، فرناندو موسليرا، ونشر النادي رسالة على حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي بجانب صورة للحارس المخضرم قائلًا: (قلوبنا معك).

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