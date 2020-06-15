15 يونيو 2020

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زلزال عنيف ثان يضرب ولاية بينغول شرق تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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زلزال عنيف ثان يضرب ولاية بينغول شرق تركيا
nesemet

أنقرة (زمان التركية)ــ ضرب زلزال ثان بقوة 5.6 درجات اليوم الإثنين ولاية بينغول شرقي تركيا.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أعلنت أن قضاء قارلوفا بولاية بينغول شهدت في في تمام الساعة 09.51 صباحا زلزالا على عمق 7.01 كلم تحت سطح الأرض.

والأحد، وقع زلزال بقوة 5.7 درجات في قضاء ” قارلوفا” بولاية بينغول.

وتضررت منازل في قريتين بقارلوفا، وأصيب عدد من الأشخاص.

فيما أعلنت الولاية في بيان، عن مصرع حارس أمني كان مفقودًا تحت الأنقاض في قرية “كاينار بينار” التي تضررت من الزلزال.

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