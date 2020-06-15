زلزال عنيف ثان يضرب ولاية بينغول شرق تركيا

أنقرة (زمان التركية)ــ ضرب زلزال ثان بقوة 5.6 درجات اليوم الإثنين ولاية بينغول شرقي تركيا.
إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أعلنت أن قضاء قارلوفا بولاية بينغول شهدت في في تمام الساعة 09.51 صباحا زلزالا على عمق 7.01 كلم تحت سطح الأرض.
والأحد، وقع زلزال بقوة 5.7 درجات في قضاء ” قارلوفا” بولاية بينغول.
#Bingöl
Koyu Yoksulluk+Deprem pic.twitter.com/9FUgCkgVOt
— Sahne Senindir Devrim (@DevrimZamani4) June 15, 2020
وتضررت منازل في قريتين بقارلوفا، وأصيب عدد من الأشخاص.
Devletimiz tüm imkanlarıyla #Bingöl'de, vatandaşlarımızın yanında. 🇹🇷 pic.twitter.com/vKeLNAXbeq
— Zafer Uslu 🇹🇷 (@uslu_zafer) June 15, 2020
فيما أعلنت الولاية في بيان، عن مصرع حارس أمني كان مفقودًا تحت الأنقاض في قرية “كاينار بينار” التي تضررت من الزلزال.
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