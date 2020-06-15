سوريا.. مزارعون رشقوا عربات القوات التركية بالحجارة لترد عليهم بالرصاص

دمشق (زمان التركية)ــ ردت القوات التركية والعناصر المسلحة المدعومة منها بالرصاص الحي على مظاهرات احتجاجية خرجت اعتراضًا على “فرض الأتاوات على الفلاحين وإضرام النار في حقولهم”.

وقال تقرير لوكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) إن أهالي قريتي جمالو ومريكيز بمنطقة ريف رأس العين بريف الحسكة الشمالي شرق الفرات “خرجوا بمظاهرة ضد ممارسات قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية وقاموا باعتراض عرباتهم ورشقها بالحجارة وقطع الطرقات الرئيسية بالقريتين”.

وقال التقرير إن السبب “بعد أن أقدم المرتزقة على حرق المحاصيل الزراعية ردا على رفض الأهالي دفع أتاوات لهم في إطار الضغط عليهم وإجبارهم على التعاون معهم”.

وقالت الوكالة إن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قاموا بإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين وداهموا عدة منازل في القريتين واختطفوا عدداً من الأهالي”.

وزعم التقرير إقدام “مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الارهابية أمس على إضرام النار في حقول القمح والشعير في محيط قريتي المشرافة وأم الخير شرق مدينة رأس العين وفي قريتي تل الورد والربيعات بريف بلدة أبو راسين”.

مع انطلاق موسم حصاد القمح، يشهد معبر أكشكالي الجمركي بمدينة شانلي أورفة جنوب شرق تركيا عبور شاحنات محملة بالحبوب قادمة من شرق الفرات شمال سوريا، فيما يشير إلى استفادة تركيا من المحاصيل الزراعية السورية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي سياق آخر انفجرت اليوم الإثنين سيارة مفخخة في رأس العين في ريف الحسكة ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص وإصابة عدد آخرين.

ووقع الانفجار في قرية مشرفة رموالخاضعة سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له منذ عملية “نبع السلام” التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر الماضي.