موازنة تركيا تسجل عجزًا بقيمة 17.3 مليار ليرة 

أنقرة (زمان التركية) – سجلت الميزانية المركزية للحكومة التركية عجزًا بلغ قدره 17.3 مليار ليرة خلا شهر مايو / أيار، (2.53 مليار دولار أمريكي).

بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية التركية، اليوم الاثنين، فإن العجز الأولي غير الشامل لمدفوعات الفائدة وصل إلى 7.64 مليار ليرة في شهر مايو / أيار.

وسجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

يذكر أن عجز الميزانية بلغ 12 مليار ليرة في مايو 2019 و66.5 مليار ليرة في يناير-مايو 2019.

وكانت التوقعات الرسمية للحكومة التركية في شهر سبتمبر / أيلول المنصرم أن يصل عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.

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