وزارة الدفاع العراقية: الغارات التركية انتهاك صارخ للسيادة

بغداد (زمان التركية)ــ أدانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الغارات الجوية التركية شمال البلاد، وقالت إنها تعد “انتهاكا صارخا للسيادة”.

وقالت قيادة العمليات إن 18 طائرة تركية اخترقت الاجواء العراقية مساء الأحد باتجاه ( سنجار – مخمور – الكوير- اربيل ) وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الاجواء العراقية واستهدفت مخيم للاجئين قرب مخمور وسنجار .

وقال البيان مستنكرًا “هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية”.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إنه “يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين. وندعو الى عدم تكرارها”. وأوضحت أن “العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة”.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الغارات الجوية تركزت على مواقع لعناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك، وأنه “تم تدمير 81 هدفا، تشمل كهوفا ومخابئ وتحصينات لإرهابيي بي كا ك”.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد، أطلق الجيش التركي، عملية “المخلب-النسر” العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وانطلقت الطائرات الحربية التركية من مدن ديار بكر وملاطيا.

وقالت وزارة الدفاع: “انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم”.

والعام الماضي أدانت وزارة الخارجية العراقية العمليات العسكرية التركية على أراضيها، واعتبرتها خرقا لسيادة العراق.

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