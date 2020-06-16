تركيا.. استطلاعات الرأي تفضح تدهور شعبية أردوغان وحزبه

إسطنبول (‏زمان التركية) – كشف رئيس مؤسسة “أوراسيا” للدراسات، كمال أوزكيراز أن استطلاعات الرأي الأخيرة حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحتملة، كشف أن تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية سيحصلان على 42% في أحسن تقدير، بينما سيحصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب المعارضة على 40% من الأصوات.

أوزكيراز أوضح أن نتائج خمس استطلاعات للرأي من مؤسسات مختلفة يثق في نتائجها، أوضحت 39.6% من المشاركين أكدوا التصويت لصالح الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

أما عن الانتخابات البرلمانية، فقد كانت النتيجة 34.2% لصالح حزب العدالة والتنيمة، و8.3% لصالح حليفه حزب الحركة القومية، أما حزب الشعب الجمهوري فقد حصل على 28%، بينما حصل حزب الخير على 12%، أما حزب السعادة فقد حصل على 0.5%.

وأشار إلى أن النتائج تشير إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيكون حزبًا من الأحزاب الرئيسية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يحصل على نحو 12% من الأصوات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينجح في الحصول على 65 مقعدًا داخل البرلمان ليتمكن من تشكيل تكتل برلماني.

يشار إلى أنه من المنتظر أن يضم تحالف “الأمة” المعارض المزيد من الاحزاب، خصوصا من ظهور حزبين جديدين بقيادة أحمد داود أوغلو ولي باباجان.

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