تركيا.. عنف ضد مصابي الانقلاب المطالبين بصرف مساعدات جمعت لهم

أنقرة (زمان التركية) – فضت الشرطة في تركيا بعنف تجمهرًا في العاصمة أنقرة، لعدد من مصابي أحداث محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 أمام المقر الرئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

بحسب المعلومات التي تم التوصل إليها، فقد تجمهر عدد من مصابي محاولة الانقلاب مساء أمس الاثنين، أمام مقر حزب العدالة والتنمية عند الساعة 23:30 ليلا، إلا أن قوات الأمن تدخلت وفضت التجمهر بعنف، مما أدى وقوع جرحى وعدد كبير من الاعتقالات في صفوف المتجمهرين.

عضو مجلس إدارة لجنة الشباب في حزب الشعب الجمهوري، مرت تيمور، علق على مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في تغريدة: “مجموعة من مصابي انقلاب 15 يوليو يقولون بأن المساعدات التي جمعتها الحكومة من المواطنين لتقديمها لهم لم يصلهم منها شيء، وعندما اجتمعوا أمام المقر الرئيسي للعدالة والتنمية قامت الشرطة بفض تجمهرهم…”.

أضاف “عندما طالب كمال كيليجدار أوغلو بالكشف عن مصير أموال 15 يوليو اتهموه بالخيانة، ماذا سيقولون الآن للمصابين أنفسهم يا ترى!”.

يشار إلى ان الفترة الأخيرة شهدت تنظيم وقفات أمام وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، من قبل العشرات من مصابي محاولة انقلاب 2016، الذين يقولون أنه لم تصلهم أي أموال من المساعدات التي جمعتها الدولة تحت مسمى “تبرعات لأهالي الشهداء والمصابين”.

وعلق الأستاذ السابق في أكاديمية الشرطة والكاتب الصحفي أمر الله أوسلو على الحادثة عبر تويتر، قائلاً: “مصابو الانقلاب الفاشل في 2016 نظموا عملية احتجاجية أمام المقر العام لحزب العدالة والتنمية متسائلين: من الذي نهب وأكل الأموال المجموعة من أجلنا؟ إذا سألتم من هو الشخص الذي سحب أبنائنا الجنود إلى الشوارع وتسبب في مقتلهم رغم أنه كان على علم بالانقلابيين لكنه لم يقلهم من وظائفهم من أجل فتح الطريق أمام نفسه ليكون الرئيس في ظل النظام الرئاسي عندها ستعرفون من هو الخائن الحقيقي”، في إشارة منه إلى التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو مؤخرًا وقال فيها إنه أصر على إحالة الجنرال محمد ديشلي، المزعوم بأنه أبرز مدبري الانقلاب، إلى التقاعد في 2015، لكن الرئيس رجب أردوغان رفض وعارض ذلك.

15 Temmuz “gazileri” ‘paralarımızı kim yedi?’ diye AKP önünde eylem yapmış. Darbeyi bildiği halde ‘Başkan olmak için, darbecileri görevden atmayıp evlatlarımızı sokağa çekekrek öldürten kim’ dediğiniz gün anlayacaksınız gerçek vatan hainini pic.twitter.com/BSB8y8fW9C — Emre Uslu (@EmreUslu) June 15, 2020

في حين قال الكاتب الصحفي آدم أرسلان في تغريدة: “سيعرفون يوما أن محاولة الانقلاب لم تكن حقيقية بل سيناريو دبره الثلاثي أردوغان وخلوصي أكار وهاكان فيدان ومثله الجنرالات التابعون لتنظيم أرجنكون -الدولة العميقة-، وأنهم أرسلوا 250 مواطنا للموت بشكل متعمد” وهم عدد من فقدوا حياتهم ليلة الانقلاب.

Günün birinde darbenin gerçek olmadığı, Erdoğan-Akar ve Fidan üçlüsü tarafından kurgulanıp TSK'daki Ergenekoncuların aracılığı ile icra edildiği, hayatını kaybeden 250 kişinin bilerek ölüme yollandığı gerçeğiyle yüzleşecekler. https://t.co/1fR2JYA7SZ — ADEM YAVUZ ARSLAN (@ademyarslan) June 15, 2020

AKP Genel Merkezi önünde 15 Temmuz eylemi: Toplanan paraları iade edin!https://t.co/DvQepC7WN4 pic.twitter.com/0upZsgfsV2 — Tr724 (@Tr724) June 15, 2020

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