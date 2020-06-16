تركيا.. قرارات باعتقال 167 أغلبهم من الجيش

أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية أكثر من مئة شخص في حملات أمنية تنفيذا لقرارات اعتقال بحق 167 شخصا من بينهم 119 شخصا يعملون بالجيش، في ظل نشاط موسع لحملات الاعتقال في تركيا مع بداية هذا الشهر.

وبدأت قوات الأمن التركية حملة أمنية واسعة في 56 مدينة مركزها إزمير لإلقاء القبض على 167 شخصا في إطار التحقيقات المزعومة حول “عناصر جناح حركة الخدمة داخل الجيش”.

وفي إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة أنقرة صدرت قرارات اعتقال بحق 167 شخصا من بينهم 119 شخصا يعملون ضمن صفوف الجيش وذلك بحجة تواصلهم مع رموز بحركة الخدمة عبر هواتف عمومية.

وخلال حملات أمنية في 56 مدينة مركزها إزمير تم إلقاء القبض على أكثر من مئة من الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال ونقلهم إلى مديرية أمن المدينة، وأوضحت السلطات أنه سيتم إلقاء القبض على الأشخاص الآخرين خلال الساعات القادمة.

مع إعلان تركيا عودة الحياة إلى طبيعتها مطلع هذا الشهر، استأنفت أيضا الملاحقات الأمنية، التي انطلقت عقب انقلاب يوليو 2016، بعد توقف قرابة شهرين.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

–