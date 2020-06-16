سيفاس سبور يفوز بهدف على دينيزلي سبور في الدوري الممتاز

أنقرة (زمان التركية)ــ فاز فريق سيفاس سبور على ضيفه دينيزلي سبور بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

على استاد 4 يوليو قدم الفريقان، يوم الإثنين، مباراة متوسطة الأداء دون أفضلية لفريق على آخر، حتى عرفت الدقيقة 44 طرد لاعب دينيزلي زكي يافرو بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

وعقب الطرد مباشرة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 بواسطة المهاجم المالي مصطفى ياتاباري الذي أحرز أول فوز لفريقه سيفاس بعد عودة منافسات الدوري.

بهذا الفوز، رفع سيفاس سبور رصيده 52 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد دينيزلي عند النقطة 31 في المركز الحادي عشر.

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