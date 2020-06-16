كورونا مستمر بالصعود في تركيا… 1592 إصابة

أنقرة (زمان التركية)- تواصل أرقام إصابات فيروس كورونا الارتفاع في تركيا لليوم الرابع على التوالي، فيما يشير إلى احتمال دخول البلاد في موجة ثانية من الوباء.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا مساء أمس الاثنين، أن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 179 ألفًا و831 حالة، بعد تسجيل 1592 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 4825 حالة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وكان رقم الإصابات في تركيا لا يتجاوز الألف حالة منذ أسابيع، قبل أن تتخذ الحكومة عدة قرارات مطلع هذا الشهر لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالسماح للمواطنين بالتنقل والسفر والتجمع.

الوزير طالب المواطنين بضرورة اتباع قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأشار الوزير إلى أن أعداد المتعافين ارتفعت إلى 152 ألفًا و364 حالة بعد تسجيل 947 حالة تعافي جديدة، لافتًا إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة بلغت مليونين و674 ألفًا و203 تحليلًا، بعد أن أجريت 42 ألفًا و32 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطتها لحالات مصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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