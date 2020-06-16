كيف تتخلص من إدمان التدخين؟

(زمان التركية)- النيكوتين هو العنصر الأساسي في إدمان عملية التدخين، لأنه يتسبب في تدفق كميات كبيرة من هرمون الأدرينالين عند امتصاصه بداخل الدم، كما يساعد النيكوتين أيضًا في تحفيز هرمون الدوبامين، وهذه الهرمونات المذكورة يُطلق عليها أيضًا هرمونات السعادة، لذلك فإن النيكوتين يساعد بشكل كبير في تحسين المزاج العام، مما يعمل على إدمان هذه المادة.

في المقال التالي من موقع (كل يوم معلومة طبية) سنتعرف على طرق الوقاية والعلاج من التدخين:

هناك العديد من العلاجات المتاحة للعلاج من التدخين، أو ما يسمى بإدمان النيكوتين، وعلى الرغم من صعوبة التخلص من إدمان النيكوتين، فإن العديد من الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين أكدوا أنهم قد تجاوزوا التدخين بالرغم من مرورهم بحالات صعبة من الرغبة في العودة إلى التدخين، إلا أن الطقوس، والعادات التي اعتادوا عليها في التدخين، هي التي سببت لهم الانتكاس، والعودة مرة أخرى إلى التدخين.

وهناك العديد من العلاجات المختلفة لأولئك الذين يحاربون إدمان النيكوتين، ومن أهمها بدائل النيكوتين مثل:

لاصقات النيكوتين

لاصقات النيكوتين وتعرف أيضًا بالعلاجات البديلة للنيكوتين، هي لاصقة صغيرة الحجم، حيث يمكنك وضعها على ذراعك، أو ظهرك، وتمد اللاصقة المستخدم، بنسب منخفضة من النيكوتين، ليست مثل النسب التي يجلبها التدخين، وهذا قد يساعد الجسم على التخلص تدريجيًا من النيكوتين.

علكة النيكوتين

واحدة من طرق الوقاية والعلاج من التدخين، وشكل آخر من أشكال النيكوتين، هي علكة النيكوتين، وهذه العلكة يمكنها أن تساعد الأشخاص الذين اعتادوا على النيكوتين عن طريق الفم، أو المضغ، حيث أن الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين، قد تكون لديهم رغبة في وضع شئ آخر في فمهم غير السيجارة.

وتمد هذه العلكة الجسم بكمية قليلة من النيكوتين، أقل من النسبة التي يمده بها التدخين، وهذه الطريقة بإمكانها أن تساعد في رحلة التخلص من النيكوتين بشكل نهائي.

جهاز استنشاق النيكوتين (بخاخات النيكوتين)

بخاخات النيكوتين، شكل آخر من أشكال بدائل النيكوتين، ويمكنها أن تعطي كميات قليلة من النيكوتين الذي يدخل إلى الرئتين مثل السجائر، بدون الحاجة إلى استخدام التبغ، ويمكنك الحصول عليها من أي مكان، فهي متاحة جدًا، ومتوفرة.

التخلص من التدخين بمساعدة الأدوية

ينصح بعض الأطباء باستخدام الأدوية للمساعدة في التخلص من إدمان النيكوتين، وقد تكون هذه الأدوية من مضادات الاكتئاب، أو أدوية الضغط المرتفع (المهدئات)، والتي من شأنها التحكم في الرغبة الملحة للعودة إلى التدخين، ولكن عزيزي القارئ استشر طبيبك أولاً قبل اللجوء إلى الأدوية.

طرق الإقلاع عن التدخين العلاج بالعادات والسلوكيات الصحية

بعض الأشخاص الذي اعتادوا على تدخين التبغ، حققوا نجاحات في التوقف عن تدخينه عن طريق عدة أشياء منها:

العلاج بالتنويم المغناطيسي.

العلاج المعرفي السلوكي.

البرمجة اللغوية العصبية.

العلاج بالإقلاع عن التدخين يكون تدريجيًا، ولكن ضع في الاعتبار أن ما يصلح لشخص، لا يصلح للآخر، لذلك استشر طبيبك حول هذا الأمر.

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