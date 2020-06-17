17 يونيو 2020

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تأجيل زيارة وزير خارجية إيطاليا إلى تركيا

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فى :آخر الأخبار, العالم
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تأجيل زيارة وزير خارجية إيطاليا إلى تركيا
zaman

أنقرة (زمان التركية) تأجلت زيارة وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، إلى تركيا، والتي كان من مخططًا أن تجري، الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، أن زيارة دي مايو تأجلت إلى الجمعة 19 يونيو الجاري، دون مزيد من التفاصيل.

وبينما قالت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) إن التأجيل جاء من الجانب الإيطالي، قالت وكالت الأنباء الإيطالية (آكي) العكس.

وكان من المخطط أن يلتقي دي مايو، اليوم، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة أنقرة.

وزار اليوم وزير الخارجية التركي طرابلس بشكل مفاجئ ضمن وفد ضم وزير المالية ورئيس المخابرات، التقوا برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وهناك تعاون بين إيطاليا وتركيا في ليبيا، لكنهما ليسا حلفاء.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستوفر “فرقاطة وطائرتين” للعملية البحرية إيريني لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.
ومؤخرًا قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض تفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، في إستمرار لمحاصرة السلاح التركي المتدفق إلى طرابلس.

 

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