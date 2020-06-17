تركيا.. حبس المعتدي على زوجة صلاح الدين دميرتاش

أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة الصلح والجزاء بمدينة سقاريا، بحبس المتهم بالتحرش لفظيا عبر موقع “تويتر” بزوجة زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش.

وفي إطار التحقيقات التي فتحتها نيابة سقاريا، ألقت قوات الأمن التركية القبض على المشتبه به ف.م عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفيه الإساءة إلى باشاك دميرتاش، عبر تويتر.

وعقب انتهاء التحقيقات في مديرية الأمن، نُقل المشتبه به إلى محكمة الصلح والجزاء المناوبة التي قضت بحبسه.

جدير بالذكر أن قوات الأمن التركية كانت قد اعتقلت ف.ي وعمه ف.م. على خلفية المنشورات المسيئة.

وكان المعتدي استخدم حسابا وهميا على تويتر نشر عليه، عبارات خادشة للحياء، قائلاً: “صلاح الدين في السجن الآن، بينما زوجته في الخارج، ولا بد أنها تشتعل الآن، ويجب إطفاء حرارتها”، على حد قوله.

ويشير محللون إلى أن خطاب الكراهية الذي تستخدمه السلطة السياسية بقيادة الرئيس أردوغان ضد أحزاب المعارضة، خاصة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، يشجع على في وقوع مثل هذه الاعتداءات.

وسبق أن هاجم شخص منتمٍ إلى حزب الحركة القومية، حليف حزب أردوغان، زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو العام المنصرم أثناء مشاركته في جنازة أحد شهداء القوات المسلحة، ونجا بصعوبة من الهجوم الجماعي بمساعدة حارسه الشخصي من الشرطة، والذي أحالته وزارة الداخلية إلى التقاعد الإجباري قبل عدة أيام.

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