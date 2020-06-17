رئيس تحرير الأهرام: روسيا وتركيا يستعدان لـ “تقسيم الغنائم” في ليبيا

القاهرة (زمان التركية)ــ قال رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، في مقال اليوم الأربعاء، إن اللقاء الروسي التركي المرتقب هو “لقاء أطماع، وتقسيم الغنائم” بين الدولتين.

وتحت عنوان: “اللقاء المرفوض” كتب عبد المحسن سلامة يقول:

كشفت تقارير صحفية عن خلافات عميقة أدت إلى تأجيل لقاء روسى ـ تركى حول ليبيا فى اسطنبول، حيث كان من المتوقع أن يقوم وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرجى لافروف وسيرجى شويجو بزيارة إلى تركيا فى مطلع الأسبوع الحالى لإجراء محادثات بشأن الملف الليبى.

هذا اللقاء مرفوض جملة وتفصيلا من جانب الدولتين، لأنه لقاء أطماع، وتقسيم الغنائم على حساب الشعب الليبى، الذى يعانى مرارة الفوضى والانفلات منذ 9 سنوات حتى الآن.

السراج، للأسف، يقوم بدور والى عكا فى أثناء الحروب الصليبية، ويؤدى نفس دور الأدوات الخبيثة، التى استدعت قوات الناتو لضرب الجيش الليبى عام 2011، وإسقاط نظام معمر القذافى.

اتفاقية مشبوهة، وليس لها أساس قانونى، وقعها السراج مع تركيا، ليبدأ التدخل التركى، ويتكرر المشهد السورى مرة أخرى فى إطار الحرب بالوكالة.

تركيا تقوم بدور خفى لخدمة المصالح الأمريكية، ووقف التمدد الروسى، وروسيا لا هدف لها سوى مصالحها، ومكاسبها، وفى النهاية تقبل باقتسام الغنائم.

كل هذا على حساب الشعب الليبى، ومعاناته المستمرة منذ 9 سنوات حتى الآن.

أتمنى أن تصدر الجامعة العربية بيانا ترفض فيه هذا اللقاء المشبوه بين تركيا وروسيا، فالقضية هى قضية الشعب الليبى، وليست قضية تركيا أو روسيا.

المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، يقوم بجولات دبلوماسية مهمة لشرح الأزمة الليبية، وتطوراتها، فى ظل مبادرة « إعلان القاهرة »، واجتمع مع الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون ، الذى يؤيد مبادرة القاهرة، ويرفض التدخلات الأجنبية فى ليبيا .

الحل فى ليبيا لابد أن يكون من داخل ليبيا أولا، وعلى القبائل الليبية الانتفاض ضد التدخلات التركية، وإسقاط الكيان الوهمى لحكومة السراج، لأنها حكومة تتلقى التعليمات الأجنبية، وأصبحت دمية فى يد أصحاب المصالح، ومثل هذه الحكومة لن يكون لها رأى، أو صوت، لأنها تتحرك وفق توجهات أسيادها.

التجربة الليبية مريرة ومؤلمة، وآن الأوان لأن يُنهى الشعب الليبى تلك المأساة، لتعود ليبيا إلى شعبها، وأهلها، وعالمها العربى.

يشار إلى أن صحيفة (يني شفق) التركية قالت، إن السبب الحقيقي وراء تأجيل زيارة الوفد الروسي المكون من وزير الخارجية ووزير الدفاع والمرافقين لهما إلى تركيا هو رفض تركيا لمقترح روسي بخصوص ليبيا.

ونقلت الصحيفة القريبة من حكومة حزب العدالة والتنمية، عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر اسمه، القول بأن المقترح وصل إلى تركيا يوم السبت، أي قبل يوم واحد من الزيارة الروسية المقررة إلى أنقرة، إلا أن أنقرة رفضت ذلك المقترح الروسي بدعوى أنه لا يختلف كثيرًا عن إعلان القاهرة الداعم لقوات خليفة حفتر.

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