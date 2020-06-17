طرابزون سبور يحقق أول فوز على فنربهشة منذ 23 عامًا

طرابزون (‏زمان التركية) – تمكن نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم من التأهل إلى نهائي بطولة كأس تركيا بعد فوز هو الأول مرة منذ 23 عامًا على نادي فنربهتشه.

وأحرز طرابزون سبور ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على نادي فنربهتشه.

المباراة انطلقت مساء أمس الثلاثاء، حوالي الساعة 20:45 بتوقيت إسطنبول، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز نادي طربزون سبور هدفه الثاني في الدقيقة 53 من أحداث المباراة، ليتمكن بعد ذلك من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بذلك أصبح طرابزون سبور أول المتأهلين لنهائي بطولة كأس تركيا، وحقق أول فوز له على نادي فنربهتشه منذ 23 عاما.

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