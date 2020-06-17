كورونا في تركيا… 1467 إصابة و17 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الصحة التركي فخر الدين، مساء أمس الثلاثاء، إن أعداد مصابي فيروس كورونا في غرف الرعاية المركزة وكذلك المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي في ارتفاع.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح ان إجمالي أعداد المصابين ارتفعت إلى 181 ألفًا و298 مصابًا، بعد تسجيل 1467 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 4842 حالة، بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

وكان رقم الإصابات في تركيا لا يتجاوز الألف حالة منذ أسابيع، قبل أن تتخذ الحكومة عدة قرارات مطلع هذا الشهر لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالسماح للمواطنين بالتنقل والسفر والتجمع.

وكشف كوجا أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 732، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 303 حالة.

كما أشار كوجا إلى أن إجمالي أعداد المتعافين ارتفع إلى 153 ألفًا و379 حالة، بعد تسجيل 1015 حالة تعافي جديدة، لافتًا إلى أن أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة ارتفعت إلى مليونين و721 ألفًا و3 تحليلًا، بعد إجراء 46 ألفًا و800 تحليلًا جديدًا لحالات مشتبه بها أو مخالطين لمصابين خلال 24 ساعة الأخيرة.

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