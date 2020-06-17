لماذا علينا أن نهتم بتنظيف اللسان؟

عمان (زمان التركية) – يهتم الناس على الأغلب بتنظيف أسنانهم لكنهم قد يغفلون تنظيف لسانهم، رغم أن البكتيريا تتواجد على اللسان بشكل أكثف من أجزاء الفم الأخرى، في المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على أهمية تنظيف اللسان.

تشير العديد من الدراسات إلى أهمية تنظيف اللسان بشكل منتظم وصحيح، فذلك يؤدي إلى الفوائد التالية:

1. يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة

أظهرت دراسة أجريت عام 2004 أن تنظيف اللسان ساعد على تقليل مركبات الكبريت المتطايرة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

2. يقلل من بكتيريا اللسان

وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن تنظيف اللسان يقلل البكتيريا الموجودة على اللسان، ولكن لابد من أن القيام بتنظيفه بانتظام حتى تبقى مستويات البكتيريا منخفضة، وأشارت المقالة إلى أنه يجب تنظيف الأسنان واللسان بشكل منتظم للحفاظ على صحة الفم.

3. المحافظة على انتعاش الفم

إن تنظيف لسانك يزيد من احتمالية إعطائك انتعاشاً بالفم وذلك حسب ما استنتجته الجمعية الأمريكية الخاصة بطب الأسنان.

4. تحسين مظهر اللسان

يعد الكشط اليومي من الأساليب التي قد تساهم في إزالة الطبقة البيضاء من على اللسان التي تتكون نتيجة تراكم بقايا الطعام عليه ومنعها من الظهور ثانيةً.

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5. يحسن حاسة التذوق

وفقًا لإحدى الدراسات فإن تنظيف اللسان يمكن أن يؤدي إلى تغيير تذوق الطعام، خاصةً نكهتي السكروز وحمض الستريك،

وتشير الأبحاث الأقدم إلى أن استخدام مكشطة اللسان مرتين يوميًا يمكن أن يحسن من حاسة التذوق لديك، فيصبح لسانك قادرًا على التمييز بين الأطعمة المرة والحلوة والمالحة والحامضة بشكل أفضل.

6. تحسين الصحة العامة للفم

من المعروف أن إزالة البكتيريا هو الأساس في مكافحة التسوس وأمراض اللثة و غيرها من الحالات التي لها تأثير على صحة الفم العامة، حيث تساهم عملية كشط اللسان في التخلص منها.

كيفية تنظيف اللسان

يوجد عدة طرق أساسية يمكن من خلالها تنظيف اللسان بفعالية، وهي كالتالي:

1. استخدام مكشطة اللسان

تتوافر أنواع عديدة من مكشطة اللسان التي قد تكون مصنوعة من البلاستيك، أو النحاس، أو الفولاذ المقاوم للصدأ، التي تستخدم عن طريق تمريرها من الجزء الخلفي للسان إلى الأمام.

ومن ثم استعمال قطعة قماش لإزالة التراكمات بعد كل عملية كشط، ويمكن تكريرها أكثر من مرة حتى يتم كشط اللسان بأكمله.

2. استخدام فرشاة الأسنان

على الرغم من أن استخدام فرشاة الأسنان قد يكون أقل فعالية من استخدام مكشطة اللسان، إلا أنه قد يكون استعمالها أسهل، خاصة إذا كنت معتاد على غسل أسنانك مرتين في اليوم.

حيث يجب عليك تنظيف لسانك في كل مرة تنظف فيها أسنانك، وذلك من خلال تحريك الفرشاة على اللسان من الخلف إلى الأمام ومن جانب إلى اخر، ثم غسل الفم بالماء، واحذر من الإفراط في استخدام الفرشاة كي لا تجرح الجلد.

3. غسول الفم

إن استخدام غسول الفم يمكن أن يساعد في تنظيف لسانك وأجزاء أخرى من فمك، وخاصة عند استخدامه مع فرشاة الأسنان، ومن المهم استخدام غسول الفم العلاجي الذي يحتوي على مكونات فعالة للقضاء البكتيريا في فمك، والتي قد تسبب رائحة الفم الكريهة ومشاكل فموية أخرى.

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