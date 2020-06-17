مؤسسة حقوقية تدين التدخل العسكري التركي في الأراضي العراقية

القاهرة (زمان التركية)ـــ أدانت مؤسسة حقوقية الهجمات العسكرية التركية على شمال العراق، منتصف الشهر الجاري، وطالبت “باحترام حق الشعب الكردي في تقرير مصيره”، ودعت الأمم المتحدة إلى تطبيق حظر على تركيا في استخدام القوة.

وأطلقت تركيا يوم الأحد عملية (مخلب-نسر) التي أسفرت عن قصف81 موقعاً، بما في ذلك مناطق مدينة مخمور، سنجار، قنديل، زاب وزاكورك، كما استهدفت الغارات مخيم للاجئين على بعد 60 كيلومترًا من أربيل ويقطنه 15000 مدني وبالسياق قامت الغارات باستهداف مستشفى سردشت في شنكال، وشاركت في الغارات 60 طائرة حربية تركية.

وطالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي “بضرورة تحمل المسؤولية تجاه التصرفات غير المسئولة التي تقوم بها الحكومة التركية وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تطبيق المادة الثانية والرابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تحظر على الدول استخدام القوة الموجهة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول، والاعتداء على السيادة الإقليمية”، وتطالب المؤسسة “السلطات التركية باحترام حق الشعب الكردي في تقرير مصيره طبقًا للمادة الأولي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إنه يجب على السلطات التركية “التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي”، وأضاف عقيل أن “القانون الدولي يمنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض واستخدام القوة، وبهذا، يجب إخضاع الدول التي تهدد السلم والأمن العالميين أولاً للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والعقوبات العسكرية اللاحقة إذا لزم الأمر”.

وأكد عقيل على أن “الحكومة التركية تواصل التعدي على كل هذه المبادئ. وإنها ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويجب اتخاذ موقف ضد جرائم الدولة التركية في سوريا والعراق وليبيا”.

وأكدت ماعت على “ضرورة احترام حق الأفراد في الحياة والحرِّية وفي الشعور بالأمان طبقًا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ويبدو أن الغارات الجوية مساء الأحد الماضي، كانت تمهيدا، لعملية عسكرية أطلقتها تركيا اليوم تحت اسم “المخلب- النمر” حيث قالت وزارة الدفاع التركية، إن عناصر من وحدات الكوماندوز دخلوا فجر اليوم الأربعاء منطقة هفتانين شمال العراق، ويأتي ذلك بعد ساعات من تسليم السفير التركي في العراق مذكرة احتجاج رسمية على الغرات الجوية التركية يوم الأحد الماضي.

–