“يويفا” ينقل نهائي دوري الأبطال من إسطنبول

بروكسل (زمان التركية) – اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الأربعاء قرارًا بنقل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

جاء هذا القرار بعد أن كان ممقررًا أن تُقام المباراة النهائية في تركيا، ولكن البطولة توقفت منذ مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليقرر “اليويفا” نقلها إلى البرتغال على أن تُلعب يوم 23 أغسطس المقبل.

وقد أعلن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن البطولة ستسأنف مجددا يومي 7 و8 من أغسطس المقبل بالمباريات الأربع المتبقية من إياب الدور ثمن النهائي.

وعلى ذلك سيحل ريال مدريد الإسبانى ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره ليون الفرنسي، ويستضيف بايرن ميونيخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي، فيما يحل نابولي الإيطالي ضيفا على برشلونة الإسباني.

ولفت بيان الاتحاد إلى أن ملاعب مباريات إياب ثمن النهائي لم يتم الاستقرار عليها بعد، مشيرًا إلى إمكانية إقامتها في ملاعب الفرق المضيفة أو نقلها إلى البرتغال.

في حين ستلعب مباريات الدور ربع النهائي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 12 إلى 15 أغسطس، ثم إقامة مباراتي الدور نصف النهائي يومي 18 و19 في لشبونة أيضا.

أما المباراة النهائية فمن المقرر إقامتها بالعاصمة البرتغالية أيضا، وذلك يوم 23 أغسطس القادم.

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