تركيا.. إلزام سكان 3 ولايات بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أنقرة (زمان التركية) – ألزمت السلطات التركية سكان إسطنبول وأنقرة وبورصة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقب توصية وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، بعد اجتماع مع المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا، أمس الأربعاء، سكان ثلاثة ولايات كبرى بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، أعلنت السلطات التركية إلزام سكان كل من إسطنبول وأنقرة وبورصة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية بحق المخالفين.

وذكرت ولاية إسطنبول في بيانها أنه تقرر إلزام سكان المدينة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة بطريقة ستغطي الأنف والفم بالإضافة إلى القرار الإلزامي للقطاعين العام والخاص بارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة والأجزاء المغلقة من ورش العمل.

وفي السياق نفسه أصدر المجلس الصحي لبلدية أنقرة بيانا أفاد خلاله أنه تقرر بالإجماع إلزام سكان المدينة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من اليوم الموافق 18 يونية/ حزيران استنادا إلى توصيات المجلس العلمي لمكافحة كورونا وذلك بالإضافة إلى القرار الإلزامي الذي سبق اتخاذه بارتداء الكمامات أيضا في الأماكن المغلقة.

وظلت أرقام الإصابات في تركيا هذا الأسبوع فوق 1400 حالة بعد أن كانت لأسابيع لا تتجاوز 1000 حالة.

واتخذت الحكومة عدة قرارات مطلع هذا الشهر لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالسماح للمواطنين بالتنقل والسفر والتجمع، في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية لوباء كورونا.

–