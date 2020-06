حزب السعادة: سفينة اقتصاد صهر أردوغان تغرق مثل “تيتانيك”

أنقرة (زمان التركية) – تثير البيانات والمعطيات الاقتصادية المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية موجات من الجدل والسخرية، خاصة مع تغيير النتائج باستمرار لما يتوافق مع ما يخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

حزب السعادة ذو الخلفية الإسلامية في تركيا، نشر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو يعرض فيه التغييرات المفاجئة والقفزات في الأرقام المعلنة من قبل الحكومة، ولكنه وضع في الخلفية موسيقى فيلم ” تيتانيك” (My Heart Will Go).

الفيديو أعاد رئيس الحزب تامال كرم الله أوغلو نشره عبر حسابه الشخصي، ويبدأ بعبارة “حفل الاقتصاد”، ويليها بعد ذلك موسيقى فيلم “تايتنك” مع تأثيرات مزعجة على اللحن بالتزامن مع ظهور أرقام ومعطيات صادرة عن الحكومة تتعلق بالاقتصاد.

ومن ثم علق كرم الله أوغلو قائلًا: “المزعج ليس الموسيقى، ولكن الأرقام والمعطيات الاقتصادية هي المزعجة. الاقتصاد لن يستقيم بإخفاء الأرقام”.

وقد شبه حزب السعادة سفينة الاقتصاد بقيادة صهر أردوغان بسفينة الركاب العملاقة تيتانيك التي غرقت بعد أن بنيت على أيدي أمهر المهندسين وأكثرهم خبرة، واستخدم في بنائها أكثر أنواع التقنيات تقدماً ورصانة حينذاك بحيث ساد اعتقاد بأنها السفينة التي لا يمكن أن تغرق، لذا شكل غرقها صدمة كبرى للجميع.

وتقول المعارضة إن الأرقام التي تصدرها هيئة الإحصاء التركية، غير واقعية وأن حزب العدالة والتنمية سيطر عليها من خلال تعيين رجاله لإدارتها.

ويثير أداء صهر رئيس الجمهورية أردوغان وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق انقساما داخل حزب العدالة والتنمية، وصل في بعض الأحيان إلى حد التراشقات.

وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان الذي شغل مناصب وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ونائب رئس الوزراء في عهد أردوغان، هاجم هيئة الإحصاء التركية وقال إنها يجب أن تكون هيئة مستقلة، مشيرًا إلى أنه في السابق كان ينتظر موعد نشر تقاريرها في الساعة العاشرة من اليوم الثالث من كل شهر، إلا أنه الآن لم يعد يتابعها.

