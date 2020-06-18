كورونا في تركيا.. 1429 إصابة وارتداء “الكمامة” إلزامي في 5 ولايات

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 1429 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مساء الأربعاء ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 182 ألفًا و727 حالة.

وظلت أرقام الإصابات في تركيا هذا الأسبوع فوق 1400 حالة بعد أن ظلت لأسابيع لا تتجاوز 1000 حالة.

كما تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 4861 حالة بعد وأشار كوجا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة ارتفع إلى 745 حالة، بينما ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 306 حالة.

وعلق وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا، على البيانات الجديدة بالقول: “عدد المتعافين اليوم أقل من عدد المصابين الجدد لذا علينا الالتزام بالتدابير لتقليص عدد الإصابات”.

ولفت إلى أن هناك زيادة في أعداد المتعافين إلى 154 ألفًا و640 حالة، بعد تسجيل 1261 حالة تعافي جديدة.

الوزير أكد أن الحكومة: “لا تفكر بإعادة فرض قيود على التجول خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح أن المجلس اقترح إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في ولايات إسطنبول وأنقرة وبورصة.

كما أشار إلى أن إجمالي أعداد التحاليل التي أجريت منذ بداية الأزمة بلغ مليونين و771 ألفًا و903 تحليلًا، بعد إجراء 51 ألفًا و901 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات اشتباه أو مخالطين لمصابين خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتخذت الحكومة عدة قرارات مطلع هذا الشهر لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالسماح للمواطنين بالتنقل والسفر والتجمع، في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية لوباء كورونا.

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