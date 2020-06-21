22 يونيو 2020

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بعد تصريحات السيسي.. الجيش الليبي: مصر قادرة على ردع التوسع التركي

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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بعد تصريحات السيسي.. الجيش الليبي: مصر قادرة على ردع التوسع التركي
zaman

سرت (زمان التركية) – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني الليبي” العميد خالد المحجوب، أن تركيا تستعين بالميليشيات المسلحة للسيطرة على آبار وحقول النفط، الأمر الذي فضح أطماعها في ليبيا أمام العالم أجمع، على حد تعبيره.

المحجوب أوضح أيضًا خلال مع أحد قنوات التليفزيون المصري أن تأني الإدارة المصرية في قراءة المشهد جعل أردوغان يخطئ ويتصرف بمنطق الدولة العثمانية، متناسيًا الجارة مصر ودورها في الدفاع عن العروبة، وأنه بذلك يقترب من حدودها الغربية.

تصريحات المحجوب جاءت بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت خلال متابعته اصطفافًا عسكريًا في قاعدة “براني” في المنطقة الغربية العسكرية بالقرب من الحدود الليبية.

الرئيس السيسي أكد في تصريحاته أن القوات المسلحة المصرية لم تكن يومًا مهددة لأحد، وإنما حامية، وشدد على ضرورة أن تكون القوات جاهزة ومستعدة لأي تحرك للدفاع عن الوطن سواء بتحركات داخلية أو خارجية.

وأكَّد السيسي أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية، وأن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميليشيات، ودعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية.

Attakallum2
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