تركيا.. 19 طالبًا بالحجر الصحي بعد أداء امتحان

مانيسا (زمان التركية) – دخل 19 طالبًا الحجر الصحي، في مدينة مانيسا غرب تركيا، بعدما تبين أن أحد الطلاب حضر اختبارًا وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كشف ذلك رئيس فرع نقابة العاملين في القطاع التعليمي بمدينة مانيسا إسماعيل شانار.

وأشار شانار إلى أن الطالب توجه إلى المدرسة للمشاركة في اختبار التأهيل لمرحلة الثانوية، بالرغم من إصابته بفيروس كورونا، دون اتخاذ التدابير اللازمة، وخلال الاختبار تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى غرفة منفصلة.

ولفت إلى أن الفصل الذي عقد الاجتماع فيه كان يضم 19 طالبًا آخرين، وبعد تدهور حالته الصحية وضع الطلاب الآخرون في الحجر الصحي أيضا، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت في مديرية “الشهيد عمر خالص دمير الإعدادية” في مدينة مانيسا قبل 3 أيام.

ولم تكتشف إصابة الطالب على الرغم من إلان وزارة التعليم توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوي، ومن بينها الكشف الحراري على الطلاب.

وقال شانار في بيان كتابي: “انتهى الاختبار عند الساعة 12:50، ولكن لم يتم السماح للطلاب في الفصل رقم 15 بالخروج. كانوا 19 طالبًا. الأهالي كانوا ينتظرون ذويهم أمام المدرسة. بعدها بنصف ساعة تم الاجتماع بالأهالي في غرفة الاجتماعات، وتم إخبارهم أنه يجب وضع أبنائهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأصر الأهالي على رؤية أبنائهم إلا أن طلبهم رفض.

وقال أحد أولياء الأمور أن الطبيب المناوب قال لهم: “في حالة رفضكم التوقيع على هذه المستندات فإنكم ستدفعون غرامة بقدر 3300 ليرة”.

وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 187 ألفًا و685 حالة إصابة بفيروس كورونا، و4950 حالة وفاة.

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