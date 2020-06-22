رسائل شكر هائلة تتدفق على المصارع أندرتيجر بعد إعلانه اعتزال الحلبة

واشنطن (زمان التركية)ـــ حظي نجم المصارعة الأمريكي المحترف أندرتيجر بدعم هائل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن اعتزال حلبة المصارعة.

قال المصارع الشهر البالغ من العمر 52 عامًا، واسمه الحقيقي مارك كالاواي، في فيلم وثائقي حديث إنه “لم يعد هناك أي شيء يمكن أن يتغلب عليه”.

وتشير كلماته إلى خطط للتقاعد بعد مهنة امتدت لثلاثة عقود.

ورغم أن “الحانوتي” كما يطلق عليه، لم يصرح بشكل مباشر اعتزاله لعبة المصارعة، لكن فسر جميع متابعوه كلماته على أنها كذلك.

وخلال الفيديو تحدث اندرتيجر عن أحدث مباراته ضد المصارع AJ Styles، والتي انتهت بدفن خصمه وركوب دراجة نارية.

وقال كالاواي: “لقد كانت لحظة مثالية. أنت لا تحصل دائمًا على تلك الأشياء. إذا كانت هناك نهاية مثالية لمهنة ما، فهذا صحيح”.

وأضاف “لقد حان الوقت لركوب البقر”. “يمكنني فعل الخير خارج الحلبة أكثر مما يمكنني القيام به في داخلها. أنا أخيراً في وضع يمكنني فيه قبول ذلك.”

وقال إنه سيفكر في العودة لمباراة أخيرة، ولكن “الوقت وحده يسحددها”.

وبدأ الملاكم الشهير حياته المهنية مع المصارعة ببطولة العالم في عام 1984، وانتقل إلى WWE في التسعينات كعضو في فريق Ted DiBiase’s Million Dollar Team.

قال أندر تيجر الشهر الماضي لـ (بي بي سي) إنه رفض عروض الأفلام لأن WWE لمصارعة المحترفين كانت “شغفه”.

يوم الأحد، قام بتغريد مقطع من The Last Ride وكتب “لا يمكنك أبدًا تقدير طول الطريق حتى تقود سيارتك للنهاية”.

أثار ذلك موجة من الرسائل الداعمة على وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام الهاشتاج #ThankYouTaker.

وكتب أحد المستخدمين على تويتر يقول: شكرا لجعل طفولتنا رائعة شكرا لك على الرحلات التي أخذتنا بها… شكرا لك لكونك أكبر من الحياة. شكرا لك على كل شيء قدمته للمصارعة. ستظل دائمًا “ظاهرة” شكرا جزيلا.

يشار إلى أنه منذ عام 2017 كانت هناك تكهنات حول تقاعد اندرتيجر، بعد خسارته مباراة أمام رومان رينز.

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