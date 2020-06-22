غلطة سراي يتعثر قبل الوصول لنهائي كأس تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – يواصل نادي غلطة سراي في تركيا تعثره مباراة تلو الأخرى، بعد عودة النشاط الرياضي إثر توقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المباراة الأولى الأسبوع الماضي، خسر فيها غلطة سراي أمام نادي ريزا سبور 3 نقاط ثمينة، بعدها تعادل في مباراة أمس الأحد أمام نادي غازي عنتاب ليحصل على نقطة واحدة فقط بدلًا من ثلاثة.

مباراة غلطة سراي أمام نادي غازي عنتاب التي عقدت مساء أمس الأحد، انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، ليصبح نادي غلطة سراي في المركز الرابع بعدد 51 نقطة، بينما احتل نادي غازي عنتاب المركز التاسع بعدد 34 نقطة.

المباراة بدأت بتقدم نادي غازي عنتاب بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، ثم تمكن نادي غلطة سراي من تصحيح النتيجة إلى هدف مقابل لكل منهما في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 40 تقدَّم نادي غلطة سراي بالهدف الثاني، وفي الدقيقة 66 سجل النادي هدفه الثالث، إلا أن غازي عنتاب سجل الهدف الثاني في الدقيقة 78، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة تمكن من إحراز هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 3-3.

–