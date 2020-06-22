محامو تركيا يدخلون في اعتصام مفتوح

أنقرة (زمان التركية)ــ قرر محامو تركيا بدء اعتصام مفتوح، اعتبارًا من اليوم الإثنين، على خلفية تصدي السلطات لمسيرات المحامين القادمة صوب العاصمة أنقرة، احتجاجا على مشروع قانون يستهدف السيطرة على تنظيم نقابات المحامين.

وعرقلت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة في وقت سابق من اليوم مسيرة المحامين من خلال وضع متاريس على الطريق السريع المؤدي للعاصمة أنقرة.

ولفت رئيس نقابة المحامين في أنقرة أرينج ساكان إلى منع الشرطة استكمال مسيرة المحامين نحو العاصمة أنقرة دون أسباب قانونية.

وأطلقت يوم الجمعة نقابات المحامين في تركيا “مسيرة الدفاع” للاحتجاج على اعتزام الحكومة التركية تغيير نظام الانتخاب وبنية النقابات المهنية وعلى رأسها نقابات المحاماة.

وشارك 80 نقابة محاماة من بينها نقابات محاماة إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وأيضن وفان وهاتاي ومرسين ومالاطيا في “مسيرة الدفاع” صوب أنقرة للاحتجاج على استعداد الحكومة للتدخل في قانون المحاماة وبنية نقابات المحاماة.

وكانت الحكومة التركية قد بدأت في مايو/ أيار الماضي تحقيقًا ضد نقابات المحامين بعد اتهامهم لهيئة الشؤون الدينية بارتكاب “جريمة كراهية” بسبب مهاجمة رئيس الهيئة البروفيسير علي أرباش المثلية الجنسية، واستغل الرئيس رجب أردوغان الفرصة وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.

أردوغان يخطط كذلك لإجراء تغيرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها، وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.

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