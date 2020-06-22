القاهرة (زمان التركية)ـــ البطن المترهل مشكلة مزعجة للعديد من الأشخاص، لذلك نقدم لكم في المقال التالي من موقع (كل يوم معلومة طبية) أفضل طرق حرق دهون البطن بسرعة، وهل يمكن تحويلها إلى عضلات أم لا؟.

حقائق عن دهون البطن الزائدة

يوجد نوعان من دهون البطن، الدهون تحت الجلد الدهون الحشوية، ولكن دهون البطن الخطيرة هي الدهون الحشوية، أو تسمى الدهون العنيدة وهي تحيط بالأعضاء العميقة داخل البطن.

وأثبت الباحثون أن زيادة الدهون الحشوية تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض التمثيل الغذائي، بما في ذلك: داء السكري، مرض الكبد الدهني،

أمراض القلب والكوليسترول المرتفع، متلازمة تكيس المبايض، انقطاع النفس النومي.

وهناك عدة عوامل تؤثر على توزيع الدهون في جسمك، بما في ذلك التغيرات الهرمونية والجينات وفقدان كتلة العضلات، ويؤكد بعض الأطباء أن دهون البطن تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف، فالرجال أكثر عرضة للإصابة بدهون البطن الحشوية من النساء قبل انقطاع الطمث، ولكن بعد انقطاعه تبدأ النساء في اكتساب المزيد من الوزن في منطقة البطن.

إن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام وتقليل السعرات الحرارية هي أسرع الطرق لحرق الدهون، ولكن إليك بعض النصائح التي تساعدك:

التركيز على فقدان الوزن بشكل عام

إن فقدان الوزن وحده يمكن أن يقلل بشكل فعال من الدهون الحشوية، فعندما تفقد 10% من وزن جسمك، فإنك ستفقد ما يصل إلى 30% من الدهون.

لذلك من المهم التحدث مع طبيبك حول طريقة لإنقاص الوزن مناسبة لك، ولكن تجنب الصيام لفترات طويلة، لأن الصيام المطول يؤدي إلى تمسك الجسم بالدهون الحشوية، ولكن يمكن أن يفيدك الصيام المتقطع.

ممارسة تمارين رفع الأثقال

واحدة من الأكثر الطرق فعالية في حرق دهون البطن هي ممارسة تمارين رفع الأثقال، وإذا لم تكن ترفع الأثقال الآن، فليس هناك وقت أفضل للبدء، اتبع برنامجًا بسيطًا لكامل الجسم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتضع نفسك على الطريق الصحيح، ويمكنك البدء ببرنامج للمبتدئين ثم التقدم خطوة بخطوة بعد ذلك.

ففي إحدى الدراسات لمتابعة مجموعة من النساء اللواتي رفعن الأوزان ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 16 أسبوع، وجدوا أن مع نهاية المدة انخفضت دهون البطن وأيضاً دهون الجسم الكلية بشكل ملحوظ.

التخلص من المشروبات السكرية

يسبب الفركتوز أو السكر نضوج الخلايا الدهنية بشكل أسرع، وتحديداً الدهون الحشوية، فالنظام الغذائي المملوء بالصودا أو المشروبات التي تحتوي على الفركتوز لا يزيد فقط من السعرات الحرارية التي تتناولها، ولكنه يؤثر أيضًا على كيفية تطور دهون البطن.

تقليل التوتر كلما أمكن

ذلك عندما تشعر بالإجهاد والتوتر فإن جسمك يطلق هرمون الكورتيزول في مجرى الدم، وهذا لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن فقط بل هناك علاقة قوية بين زيادة هذا الهرمون ونسبة الدهون الحشوية، ويمكنك التخلص من ذلك بممارسة المزيد من التمارين الرياضية أو من خلال اليوجا وممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء.

هل يمكن تحويل الدهون المحترقة إلى عضلات؟

من المعروف أن المشاركة في نظام غذائي متوازن يساهم في إنقاص الوزن، وممارسة الرياضة تعمل على حرق الدهون وبناء العضلات، ومع ذلك فإن الدهون والعضلات يتكونوا من خلايا مختلفة تماماً مما يجعل تحويلها مستحيلاً.

فعندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق، سيخزن جسمك هذه السعرات الإضافية كدهون، مما يؤدي إلى زيادة الخلايا الدهنية في جسمك، فعندما تحرق فأنت بذلك تقلل من حجم الخلايا الدهنية، وبالمثل فإن بناء العضلات يزيد من حجم خلايا العضلات، لذلك فتساعد تمارين القوة والتمارين الهوائية والنظام الغذائي الصحي معاً على حرق الدهون في الجسم وبناء العضلات.

وفي النهاية عزيزي القارئ بعد أن تعرفت على كيفية حرق دهون البطن بسرعة وكذلك حقائق عن دهون البطن الزائدة، وإمكانية تحويلها إلى عضلات أم لا، من المهم جداً أن تحاول التخلص من الدهون الزائدة لتجنب مخاطرها، ومع أطيب أمنياتنا لك بجسم رشيق ومشدود.

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