مجموعة متطرفة موالية لأردوغان تختطف بريطانيا فى شمال سوريا

دمشق (زمان التركية) – كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام المتعاونة مع حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة أردوغان، أقدمت مساء أمس الاثنين على اختطاف مواطن بريطاني عامل لحساب منظمة إغاثة.

ونقل المرصد عن ناشطين فى منطقة شمال غرب سوريا الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإسلامية المتطرفة الموالية للرئيس التركي أردوغان، قولهم بأن البريطانى توقير شريف، وهو يعمل مع جماعة لايف أبديتس” فى بلدة أطمة، شمال محافظة إدلب السورية، تعرض للاختطاف حوالي الساعة 9:30 من مساء الاثنين.

ولفت بيان المرصد إلى أن الخاطفين نقلوا شريف إلى موقع غير معلوم، ولا يزال محتجزًا لديهم، دون إعطاء معلومات عن دوافع احتجازه، علمًا أنه المخطوف البريطاني كان يعيش فى سوريا منذ 2013.

وتلجأ التنظيمات المسلحة في سوريا لعمليات الخطف، من أجل طلب فية مالية كبيرة، خاصة الأجانب.

يشار إلى أن إدلب تدار من خلال “حكومة الإنقاذ”، التابعة لهيئة تحرير الشام، وتركيا لها نفوذ واسع بالمنطقة.

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