الاتحاد الأوروبي يواصل إغلاق حدوده بوجه السياح الأمريكان

أنقرة (زمان التركية) – يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح حدوده أمام الرحلات الخارجية اعتبارًا من الأول من يوليو القادم، غير أن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية غير مدرجين ضمن قائمة السياح الذين سُيسمح لهم بدخول أوروبا.

وفي هذا الإطار بحثت بروكسل الإجراءات التي اتخذتها الدول الفترة الأخيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبفضل القائمة التي تم إعدادها سيسمح لمواطنو الدول، التي أدارت المرحلة بشكل جيد، من الدخول إلى دول الاتحاد بهدف السياحة، ولم تأتي الولايات المتحدة ضمن مسودة القائمة التي توصلت إليها صحيفة نيويورك تايمز.

من جانبها أفادت نيويورك تايمز أن هذا القرار بمثابة صفعة لمكانة الولايات المتحدة ورفض صريح لطريقة تصدي الرئيس دونالد ترامب لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وتشير أحدث البيانات أن الولايات المتحدة، التي باتت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد منذ فترة، سجلت أكثر من 2.4 مليون إصابة بالفيروس وأكثر من 123 ألف وفاة بالفيروس.

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