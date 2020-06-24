الحكم بسجن رئيس قرغيزستان 11 عامًا وشهرين

(زمان التركية) _أصدرت محكمة في قرغيزستان حكمًا بسجن رئيس الجمهورية السابق ألمازبيك أتامباييف 11 عامًا وشهرين بتهمة الفساد، وذلك لإفراجه غير القانوني عن أحد زعماء المافيا في قضايا سابقة.

حسب التقارير المحلية في قرغيزستان، فقد أمر ألمازبيك أتامباييف بالإفراج عن المعتقل عزيز باتوكاييف، الذي اعتقل على خلفية تجارته في السلاح والمواد المخدرة، وذلك بعد ادعاء إصابته بالسرطان وتعرض حياته للخطر.

باتوكاييف بعد أن حصل على الإفراج بقرار من رئيس الجمهورية في عام 2013 بزعم حالته الصحية وأنه قد يقابل الموت قريبًا، لا يزال يمارس أعماله وأنشطته في موسكو بشكل طبيعي.

المحكمة المختصة في قرغيزستان بدأت نظر القضية المدان فيها رئيس الجمهورية السابق ألمازبيك أتامباييف في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ورفض أتامباييف المشاركة في جلسات المحكمة، لتصدر ضده قرارا بالسجن 11 عامًا وشهرين، مع حرمانه من جوائز الدولة والممتلكات.

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