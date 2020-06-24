السلطات الإسرائيلية تزيل لوحات تركية عن أسوار مقبرة اليوسفية بالقدس

القدس (زمان التركية) ـــ أقدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء على إزالة لوحات تركية من على أسوار مقبرة اليوسفية بمدينة القدس المحتلة، التي رممتها وجددتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وقام عمال ببلدية الاحتلال في القدس برفقة عناصر من الشرطة بإزالة العلم التركي ولوحات تابعة للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) من سور المقبرة، التي رممتها في الفترة بين 2008 و2013.

والمقبرة اليوسفية ملاصقة لسور البلدة القديمة في القدس، ويعود تاريخها لمئات السنين.

يذكر أن جهات يمينية إسرائيلية تقود حملة واسعة ضد أنشطة تركيا في مدينة القدس الشرقية وتعتبرها محاولة لتوسيع النفوذ.

هذا ولم يأتِ حتى اللحظة أي بيان أو رد رسمي من السلطات التركية للخطوة الإسرائيلية.