باحثة تشيكية: سياسات أردوغان سبب أزمات تركيا والمنطقة

أنقرة (زمان التركية)ـــ قالت الأكاديمية والباحثة التشيكية لوتسييه تونغول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى وراء أحلام إحياء الإمبراطورية العثمانية من خلال السياسات التي ينتهجها في الداخل والمنطقة.

في مقال نشرته في موقع (فوروم 24) الإلكتروني، كتبت الأستاذة الجامعية التشيكية لوتسييه تونغول أن نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بقيادة أردوغان ومخططاته التوسعية لإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية هي سبب الأزمات والمشكلات العنيفة المتتالية التي تواجهها تركيا والمنطقة.

تونغول أكدت في مقالها أن سياسات أردوغان وتصرفاته العدائية تجاه الدول الأخرى، وعلى رأسها سوريا والعراق وليبيا واليونان أيضًا تؤثر سلبًا على العلاقات الخارجية لتركيا.

ولفتت إلى أن التصرفات العدائية لأردوغان ونظامه ضد اليونان تثير العديد من الأسئلة حول مصير عضوية تركيا في حلف الناتو، فضلًا عن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

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