تأييد الحكم الصادر بسجن قيادية بحزب الشعب الجمهوري

إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا بتأييد الحكم الصادر ضد رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في مدينة إسطنبول جانان كافتانجي أوغلو، بالسجن 9 سنوات و8 أشهر، وذلك بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة بين عامي 2012 و2017.

قرار محكمة الاستئناف جاء تأييدًا لقرار الدائرة 27 لمحكمة جنايات إسطنبول ضد جانان كافتانجي أوغلو.

المحامون الموكلون عن كافتانجي أوغلو كانوا قد تقدموا بطلب طعن على الحكم الصادر في حق موكلتهم بالسجن 9 سنوات و8 أشهر، إلا أن محكمة الاستئناف أوضحت أن الحكم ملائم للأحكام والقوانين، مع احتفاظ المتهمة بحق اللجوء للمحكمة العليا.

النيابة العامة كانت قد فتحت تحقيقات مع كافتانجي أوغلو التي تترأس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، في عام 2019، على خلفية منشورات لها في أعوام 2103 و2014 و2015 و2016 و2017، ووجهت لها تهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”الترويج لتنظيم إرهابي” و”التشجيع على العدوانية والحقد الأخلاقي علنًا” و”تحقير الأمة التركية والجمهورية التركية والبرلمان التركي والحكومة التركية”.

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